© Telegram-канал BARDONATAАктриса Наталья Бардо улетела из России. Звезда призналась в этом подписчикам в соцсетях.
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Звезда??? Нет уж,звездулечка.