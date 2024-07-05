Байден поздравил Кира Стармера с победой на выборах в Британии

Поздравление с победой лейбористской партии на выборах и назначением на должность премьер-министра Великобритании передал президент США Джо Байден новому премьер-министру Великобритании Киру Стармеру 5 июля в телефонном разговоре, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.