Байден поздравил Кира Стармера с победой на выборах в Британии

Поздравление с победой лейбористской партии на выборах и назначением на должность премьер-министра Великобритании передал президент США Джо Байден новому премьер-министру Великобритании Киру Стармеру 5 июля в телефонном разговоре, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.
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