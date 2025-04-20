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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гогниев после 0:4 с «Сочи»: «Ключевые эпизоды ВАР всегда в пользу домашней команды: все молчат, значит, нормально. Предвзятость это? Не могу сказать»

20 апреля владикавказский клуб крупно уступил «Сочи» в 29-м туре Мелбет Первой лиги (0:4). На 66-й минуте матча защитник «Алании» Макар Чирков получил прямую красную карточку после проверки эпизода на ВАР.

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