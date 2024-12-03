Москва утвердила комплексное развитие еще семи участков

На семи участках в двух административных округах столицы построят 162,6 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье по программе реновации Москва утвердила реорганизацию семи участков общей площадью 6,19 га по программе комплексного развития территорий (КРТ) на западе и юго-западе города.