Шор: шансы Молдавии вступить в Евросоюз к 2030 году равны нулю

РИА Новости/Алексей Филиппов Шансы Молдавии вступить в Евросоюз к 2030 году равны нулю, так как большинство стран ЕС против, а референдум о членстве является фарсом, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
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