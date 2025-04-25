Шор: шансы Молдавии вступить в Евросоюз к 2030 году равны нулю

РИА Новости/Алексей Филиппов Шансы Молдавии вступить в Евросоюз к 2030 году равны нулю, так как большинство стран ЕС против, а референдум о членстве является фарсом, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.