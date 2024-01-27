ПИРОГ ОТКУСЫВАЮТ С КРАЮ!

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Sergey Ivanov

Стоило только нашему Всенародно Избранному сказануть, что «Россия нигде не кончается»- как тут же нашлись диванные идиот- патриоты, которые со своего стратегического дивана направили дивизии аж до Лиссабона. Вот только дивизии эти почему- то застряли, не дойдя даже до Киева.... Но уж Аляску- то мы возьмем! Саданем по проклятым пиндосам нашим Сарматом- и Аляска тут же сама к нам прибежит! Может, хватит дурью маяться? Вместо того, чтобы возвращать Аляску «в родную гавань» не лучше ли попытаться сохранить хотя бы то, что имеем? Это ведь еще большой вопрос, что первым распадется: США или Россия. Россия уже отдала на откуп китайцам Сибирь. И вот уже бунтует Башкирия. Кричит на весь мир, как ее, несчастную, русские колонизаторы угнетают! А следом за ней пойдет и Татарстан. Давно он мечтает о незалежности! А получив желанное, на этом не остановится- и пойдет возвращать исторические земли Астраханского ханства. А там и Якутия выступит под хорошо нам знакомыми знаменами «хватит кормить Москву!». А стоит нам хоть раз не заплатить репарации Чечне за проигранную чеченскую войну- и верный пехотинец Путина снова объявит о независимости, повернет штыки и пойдет на Кремль! Ну, а в столицы его с восторгом встретят братья по вере- те самые таджики и узбеки, которых сейчас в России уже больше, чем на собственной родине. А пока европейскую часть успешно осваивают мигранты из Узбекистана и Таджикистана. Пройдет немного времени- и русский, продрав глаза после недельной пьянки, с удивлением увидит над Кремлем зеленое знамя ислама! А потом в его квартиру вломятся бородатые дядьки, которые на ломаном русском языке популярно объяснят русскому мужику, что он здесь- никто и место ему- за Полярным кругом. Может, все- таки спустимся на грешную землю и займемся, наконец, своей страной- вместо того, чтобы нести свет «Русского мира» всему миру?