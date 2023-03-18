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Новый кинокомикс о «Флэше» привел Тома Круза в восторг

Новый кинокомикс о «Флэше» привел Тома Круза в восторг

Американский актер Том Круз смог посмотреть фильм «Флэш» за три месяца до официальной премьеры. Картина привела его в восторг, сообщил журнал The Hollywood Reporter Круз в конце февраля встретился с Дэвидом Заславом, гендиректором Warner Bros.

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