Новый кинокомикс о «Флэше» привел Тома Круза в восторг

Американский актер Том Круз смог посмотреть фильм «Флэш» за три месяца до официальной премьеры. Картина привела его в восторг, сообщил журнал The Hollywood Reporter Круз в конце февраля встретился с Дэвидом Заславом, гендиректором Warner Bros.
Американский актер Том Круз смог посмотреть фильм «Флэш» за три месяца до официальной премьеры. Картина привела его в восторг, сообщил журнал The Hollywood Reporter Круз в конце февраля встретился с Дэвидом Заславом, гендиректором Warner Bros.
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