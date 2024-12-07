Сергей Зверев был в шоке, что Марина Федункив родила

Недавно Марина Федункив потрясла всех, став мамой в 53 года. Звезда популярного сериала «Реальные пацаны» удивила как своих поклонников, так и коллег по актерскому цеху, многие из которых до сих пор не могут поверить в эту радостную новость.
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