Денис Ячменёв может стать новым главным тренером «Торпедо»

По информации Metaratings.ru, 40-летний специалист Денис Ячменёв, который в прошлом сезоне работал тренером в казанском «Ак Барсе», рассматривается как потенциальный кандидат на должность главного тренера нижегородского «Торпедо».
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