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В Барнауле прошел краевой этап и награждение победителей фестиваля "Сила России"

В Барнауле прошел краевой этап и награждение победителей фестиваля "Сила России"

29 августа в Барнауле прошел краевой этап фестиваля "Сила России" — награды получили 360 победителей и призеров отборочных этапов.

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