Sohu: Россия стремительно наращивает оборонный потенциал, Украина воюет чужим оружием

ОБЗОР ПРЕССЫ По данным, приведённым генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, производство российской военной техники за последний год значительно выросло: выпуск танков увеличился в семь раз, а бронетранспортёров, включая все виды машин пехоты – примерно в 4,5 раза, пишет китайский медиа-портал Sohu.