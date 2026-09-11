В центральный аппарат ведомства будет доложено по обращению жительницы Свердловской области о несогласии с ходом расследования уголовного дела

В средствах массовой информации опубликовано обращение к главе ведомства жительницы Екатеринбурга, выражающей обеспокоенность затянувшимся расследованием уголовного дела по факту совершения преступления против ее несовершеннолетней дочери.
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