"Не закрываем, а спасаем". Как на Алтае хотят отремонтировать убыточную автостанцию

В селе Романово хотят обновить автостанцию Единственную автостанцию в селе Романово Алтайского края не планируют закрывать, несмотря на опасения жителей, а наоборот хотят отремонтировать и сделать местом притяжения.
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