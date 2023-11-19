МО Эстонии: истребители на вооружении ВСУ не изменят ход украинского конфликта

Истребители, предоставленные Западом, не смогут существенно повлиять на ход конфликта на Украине. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью изданию «РБК-Украина» в субботу, 18 ноября.
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