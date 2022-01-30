Об американских военных биолабораториях на Украине Известная болгарская журналистка-расследовательница Диляна Гайтанджиева обнародовала новую информацию относительно деятельности на Украине, в Грузии и других странах американских биолабораторий.
Об американских военных биолабораториях на Украине Известная болгарская журналистка-расследовательница Диляна Гайтанджиева обнародовала новую информацию относительно деятельности на Украине, в Грузии и других странах американских биолабораторий.
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