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США хранят на территории Украины опаснейшие патогены и проводят опыты на людях

США хранят на территории Украины опаснейшие патогены и проводят опыты на людях

Об американских военных биолабораториях на Украине Известная болгарская журналистка-расследовательница Диляна Гайтанджиева обнародовала новую информацию относительно деятельности на Украине, в Грузии и других странах американских биолабораторий.

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