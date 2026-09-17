Армения введет налоговый кредит на донаты СМИ и НКО с 2027 года

Правительство Армении одобрило поправки в Налоговый кодекс, которые позволят гражданам с 2027 года получать налоговый кредит при перечислении средств некоммерческим организациям, политическим силам и средствам массовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Дерзкое заявление...
- ЮГ Голикова: финансы...
- ЮГ Гриб предложил сд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым