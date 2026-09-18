"Макароны и печенье с маслом, реально?". В сети обсуждают меню Стеши Маликовой для ресторана русской кухни на фоне критики её худобы

26-летняя Стеша Маликова рассказала о коллаборации с рестораном русской кухни Мари Vanna. Дочь Дмитрия Маликова, которую постоянно критикуют за худобу, создала меню со своими любимыми блюдами, но в сети уверены, что она ничего из этого не ест.