Специалисты ЖКС № 12 Минобороны России по ЮВО провели противоаварийные тренировки на эксплуатируемых объектах в Дагестане

В ходе проведения учебных противоаварийных тренировок специалисты жилищно-коммунальной службы отработали действия и закрепили навыки по устранению аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации опасных производственных объектах.
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