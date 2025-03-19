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RT Russia

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Депутат назвал кощунством идею назначения Анналены Бербок на пост главы ГА ООН

Депутат назвал кощунством идею назначения Анналены Бербок на пост главы ГА ООН

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT заявил, что уровень профессионализма и образованности главы МИД Германии Анналены Бербок «не дотягивает» до поста главы ГА ООН.

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