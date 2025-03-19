Депутат назвал кощунством идею назначения Анналены Бербок на пост главы ГА ООН

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT заявил, что уровень профессионализма и образованности главы МИД Германии Анналены Бербок «не дотягивает» до поста главы ГА ООН.
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