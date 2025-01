Разработчики Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii показали битву на кораблях. Игра получит НГ+ после запускаВчера SEGA провела собственное мероприятие для франшизы Like a Dragon, в ходе которого она сообщила много новостей о новейшей игре, которая выйдет через несколько недель, Like a Dragon: Pirate Yakuza In Hawaii.