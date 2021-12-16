Чем выгоднее торговать советским аудио или японским винтажём ?

Очень часто некоторые пишут в комментариях что вот мол барыжишь аппаратурой, всегда находятся любители посчитать чужие деньги вместо того чтобы самим взять и заработать, но комменты писать то проще, отсюда все и беды у них, так вот а давайте разберёмся выгодно ли торговать винтажной аудиотехникой, как же сказошно разбогатеть.