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Экс-премьер Канады Кретьен призвал Трампа опомниться «как старик старика»

Экс-премьер Канады Кретьен призвал Трампа опомниться «как старик старика»

Канадцы дорожат своей независимостью, никакие угрозы не повлияют на ее ценность. Об этом заявил 91-летний бывший канадский премьер Жан Кретьен в обращении к выбранному американскому лидеру Дональду Трампу в колонке для Globe and Mail.

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