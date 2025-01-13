Экс-премьер Канады Кретьен призвал Трампа опомниться «как старик старика»

Канадцы дорожат своей независимостью, никакие угрозы не повлияют на ее ценность. Об этом заявил 91-летний бывший канадский премьер Жан Кретьен в обращении к выбранному американскому лидеру Дональду Трампу в колонке для Globe and Mail.
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