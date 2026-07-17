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Компании из Москвы и Краснодара организуют в ЛО фестиваль русской культуры

Компании из Москвы и Краснодара организуют в ЛО фестиваль русской культуры

В России 2026 год объявлен указом президента Годом единства народов. Для укрепления межнационального согласия власти Ленинградской области запланировали проведение фестиваля, посвященного русской культуре.

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