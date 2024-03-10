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Выставили на продажу: на Боню свалилась страшная беда

Выставили на продажу: на Боню свалилась страшная беда

Викторию уличили во лжи с недвижимостью в Монако. Виктория Боня соцсетиОбновленная Вика Боня наконец утрясла проблемы с визой в Монако, но даже предположить не могла, с какой бедой ей предстоит столкнуться на пороге квартиры, которую несколько лет считала своим домом.

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