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Несекретные материалы

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СК РФ попросили проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ

СК РФ попросили проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ

Бывший ведущий "Модного приговора", осудивший СВО, вернулся в Москву и преподаёт студентам.Как стало известно, с требованием провести проверку в отношении шоумена обратились общественники движения "Ветераны России".

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Васильев с юности, как говно в проруби, шатается по миру! У него нет Родины. Он не знает что это такое. Зачем его допускать к преподаванию? Кому на воспитание отдаем своих детей? Почему следственный комитет не отслеживает деятельность всех этих крыс продажных?
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