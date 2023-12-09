СК РФ попросили проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ

Galina Bobryasheva

Васильев с юности, как говно в проруби, шатается по миру! У него нет Родины. Он не знает что это такое. Зачем его допускать к преподаванию? Кому на воспитание отдаем своих детей? Почему следственный комитет не отслеживает деятельность всех этих крыс продажных?