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Живая Кубань

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Госдума одобрила признание ученых степеней между Россией и Абхазией

Госдума одобрила признание ученых степеней между Россией и Абхазией

Госдума одобрила признание ученых степеней между Россией и АбхазиейДепутаты Государственной Думы на пленарном заседании ратифицировали соглашение между правительствами России и Абхазии о взаимном признании ученых степеней.

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Игорь Ткачук
Игорь Т. Дипломы абхазских кандидатов и докторов будут выдаваться соискателям  в качестве приложения к российским паспортам.
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