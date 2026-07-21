Госдума одобрила признание ученых степеней между Россией и Абхазией

Госдума одобрила признание ученых степеней между Россией и АбхазиейДепутаты Государственной Думы на пленарном заседании ратифицировали соглашение между правительствами России и Абхазии о взаимном признании ученых степеней.
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