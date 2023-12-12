Андрей Зимний 13 декабря 2023 года: почему день считали таинственным и как по воде определяли погоду Ксения Кирпик Ежегодно 13 декабря в христианской церкви отмечается праздник, посвященный памяти одного из первых последователей Иисуса Христа – Андрея.