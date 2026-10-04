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Новости ТМ

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Транспортный налог перестают начислять после снятия машины с учета в ГИБДД

При продаже автомобиля по договору купли-продажи нужно убедиться, что машину сняли с учета в ГИБДД. Об этом напомнили в Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области.

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