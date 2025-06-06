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Царьград

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"Решение остаётся за мной": Трамп высказался о введении новых санкций против России

"Решение остаётся за мной": Трамп высказался о введении новых санкций против России

Глава Белого дома Дональд Трамп, отметил, что предложенный проект закона, касающийся санкций в отношении России "очень сильный".

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