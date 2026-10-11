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Крымская газета

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Забытая эпидемия, математический праздник и легенда о седьмом сыне: рубрика интересных фактов

Забытая эпидемия, математический праздник и легенда о седьмом сыне: рубрика интересных фактов

Какая забытая эпидемия сопровождала испанку? В конце 1910-х годов по миру распространилась пандемия летаргического энцефалита.

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