Осужденные ИК-6 Нижнего Тагила прошли квест-шоу «Форд Боярд»

10 ноября осужденные женщины участка исправительного центра при ИК-6 в Нижнем Тагиле приняли участие в уникальном квест-шоу, созданном по мотивам популярной игры «Форд Боярд», сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
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