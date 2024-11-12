Осужденные ИК-6 Нижнего Тагила прошли квест-шоу «Форд Боярд»

10 ноября осужденные женщины участка исправительного центра при ИК-6 в Нижнем Тагиле приняли участие в уникальном квест-шоу, созданном по мотивам популярной игры «Форд Боярд», сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.