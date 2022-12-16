Севший за руль подросток разбился на автомобиле "Чайзер" в Уссурийске

В четверг, 15 декабря, 17-летний водитель на Toyota Chaser попал в ДТП на улице Агеева в Уссурийске. Совершая поворот налево, он не уступил дорогу автомобилю, движущемуся прямо, сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.
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