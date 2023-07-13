«Не верьте украинцам»: сирийский наемник вернулся домой с фальшивыми долларами

ФЮ Фаина Юсупова Вас бомбили Сирия эти твари натовские,а вы пошли воевать за нациков ради денег убивать русский народ который всегда протягивал вам руку помощи.Бог тебя наказал за смерть русских,Бог бережёт нас.

Александр Лесков Бу-у-у — ге-ге-ге-ге! Заработал, арабский шайтанчик, на крови славянской! Пшёл дальше хохляцким мошенникам ж-пу подлизывать! За резаные фантики. Не зря ведь люди ухохатываются: «Еврей чуть с досады не помер, когда узнал, что хохол родился!»