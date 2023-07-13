Сирийский наемник, провоевавший 3 месяца в составе ВСУ на Украине, получил фальшивые доллары. Об этом сообщает телеграмм-канал «Арабика».
«Не верьте украинцам»: сирийский наемник вернулся домой с фальшивыми долларами
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Вас бомбили Сирия эти твари натовские,а вы пошли воевать за нациков ради денег убивать русский народ который всегда протягивал вам руку помощи.Бог тебя наказал за смерть русских,Бог бережёт нас.
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2 час.
Александр Лесков
Бу-у-у — ге-ге-ге-ге! Заработал, арабский шайтанчик, на крови славянской! Пшёл дальше хохляцким мошенникам ж-пу подлизывать! За резаные фантики. Не зря ведь люди ухохатываются: «Еврей чуть с досады не помер, когда узнал, что хохол родился!»
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2 час.
HotRS
Я больше, чем уверен, что в ИГИЛ и русские есть. В любой нации найдется тот, чьи идеалы отличаются от идеалов большинства.
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2 час.
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