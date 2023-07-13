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«Не верьте украинцам»: сирийский наемник вернулся домой с фальшивыми долларами

«Не верьте украинцам»: сирийский наемник вернулся домой с фальшивыми долларами

Сирийский наемник, провоевавший 3 месяца в составе ВСУ на Украине, получил фальшивые доллары. Об этом сообщает телеграмм-канал «Арабика».

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Вас бомбили Сирия эти твари натовские,а вы пошли воевать за нациков ради денег убивать русский народ который всегда протягивал вам руку помощи.Бог тебя наказал за смерть русских,Бог бережёт нас.
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