В стране готовится абсолютно новый гиперзвуковой "Ярс": Для "Кедра" система ПРО больше не проблема.

1 января 36K прочитали Совсем недавно в польском посёлке Редзиково заступил на дежурство второй по счёту комплекс американской противовоздушной обороны "Aegis Ashore", что вызвало огромную волну интереса.
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