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    СУДЬБА "ПОКАЯНЦЕВ"

Надо эту территорию лет сорок в состоянии Дикого поля подержать!

Вчера  дорогой     наш  Димитрий-Принудитель,   который   для   нас     пессимистов,  прямо-таки  бальзам   на  рану  и  свет   в  окошке,    отвечая  на вопрос агентства РИА Новости "Возможны  ли  переговоры  с    киевским  режимом  в  2024     году?"   сделал  следующие   заявления:1.

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