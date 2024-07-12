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Поразительная наглость: принц Гарри неприятно поразил гостей церемонии

Поразительная наглость: принц Гарри неприятно поразил гостей церемонии

Принц с герцогиней не рискнули показаться на красной дорожке. Принц Гарри не постеснялся принять награду LEGION-MEDIAПринц  Гарри в очередной раз продемонстрировал, что такое понятие, как совесть, ему, похоже, неизвестно.

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