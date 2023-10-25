Канцлер Австрии Нехаммер назвал невозможным расширение Шенгенской зоны

Расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно, такова четкая позиция Австрии. Об этом 24 октября заявил журналистам канцлер республики Карл Нехаммер по итогам двусторонних переговоров с премьером Болгарии Николаем Денковым, который во вторник прибыл с визитом в Вену.