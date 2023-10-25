ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Есть же правила безопасности для работы в сосудах! Никто не научил?Один человек поги...
  • Иванов
    Сами пусть жрут! Пидоры.В России планирую...
  • Вовладар Даров
    Ну значит ему венок поставят, как мэру !!!Норвежский мэр уб...

Канцлер Австрии Нехаммер назвал невозможным расширение Шенгенской зоны

Канцлер Австрии Нехаммер назвал невозможным расширение Шенгенской зоны

Расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно, такова четкая позиция Австрии. Об этом 24 октября заявил журналистам канцлер республики Карл Нехаммер по итогам двусторонних переговоров с премьером Болгарии Николаем Денковым, который во вторник прибыл с визитом в Вену.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх