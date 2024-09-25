Блинкен пришел на выступление Лаврова на совещании глав МИД G20

Государственный секретарь США Энтони Блинкен присутствовал на выступлении главы МИД России Сергея Лаврова в ходе совещания глав МИД стран G20 на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 25 сентября сообщает РИА Новости.
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