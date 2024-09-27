Трамп опубликовал в сети письмо от Зеленского с просьбой о встрече

Американский политик и предприниматель, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп опубликовал в сети интернет письмо от украинского президента Владимира Зеленского с просьбой о встрече.
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