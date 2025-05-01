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За рулем

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Этот автомобиль способен ездить по потолку: прорывная и зрелищная технология

Этот автомобиль способен ездить по потолку: прорывная и зрелищная технология

Компания McMurtry Automotive подтвердила концепцию, согласно которой автомобиль с достаточной прижимной силой может передвигаться по потолку, продемонстрировав это на видео с испытаниями гиперкара Speirling.

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