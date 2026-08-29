Дроны «Южной» уничтожили укрытие ВСУ и пикап под Краматорском

Сводка Минобороны от 1 декабря 2025 года — четыре абзаца о том, как операторы БПЛА разнесли чужой пикап и накрыли укрытие с пехотой.
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