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Мировое обозрение

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Дроны «Южной» уничтожили укрытие ВСУ и пикап под Краматорском

Дроны «Южной» уничтожили укрытие ВСУ и пикап под Краматорском

Сводка Минобороны от 1 декабря 2025 года — четыре абзаца о том, как операторы БПЛА разнесли чужой пикап и накрыли укрытие с пехотой.

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