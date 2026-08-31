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Бойцы ВДВ России поразили склад тяжёлых дронов ВСУ на Ореховском направлении

Бойцы ВДВ России поразили склад тяжёлых дронов ВСУ на Ореховском направлении

На Ореховском направлении Запорожской области подразделения Воздушно-десантных войск ВС России вскрыли позицию ВСУ со складом тяжёлых гексакоптеров и октокоптеров, после чего уничтожили её.

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