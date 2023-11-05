В ВСУ раскрыли план масштабной зимней атаки на регионы России

Украина собирается организовать масштабную зимнюю атаку на регионы России с помощью дронов. Такой план раскрыл для Independent начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Баранов, отвечающий за подобные атаки.
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