Жена Александра Маслякова заявила, что у КВН теперь лишь один владелец

Единственным владельцем ООО “Телевизионное творческое объединение “АМиК” на данный момент является сын Александра Васильевича, более известный в КВН-среде как Сан СанычСветлана Маслякова, жена долгое время бессменного ведущего КВН, заявила, что семья приняла решение передать весь пучок прав на ООО “Телевизионное творческое объединение “АМиК” сыну.