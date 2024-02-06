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Жена Александра Маслякова заявила, что у КВН теперь лишь один владелец

Жена Александра Маслякова заявила, что у КВН теперь лишь один владелец

Единственным владельцем ООО “Телевизионное творческое объединение “АМиК” на данный момент является сын Александра Васильевича, более известный в КВН-среде как Сан СанычСветлана Маслякова, жена долгое время бессменного ведущего КВН, заявила, что семья приняла решение передать весь пучок прав на ООО “Телевизионное творческое объединение “АМиК” сыну.

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