Врач назвал растение, которое может вызвать выкидыш и судороги

Даже привычные травы стоит использовать с осторожностью и только после консультации с врачом Врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с "Абзацем" предупредил, что употребление солодки (лакрицы) может быть вредным для беременных и людей с гипертонией.
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