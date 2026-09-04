Врач назвал растение, которое может вызвать выкидыш и судороги

Даже привычные травы стоит использовать с осторожностью и только после консультации с врачом Врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с "Абзацем" предупредил, что употребление солодки (лакрицы) может быть вредным для беременных и людей с гипертонией.