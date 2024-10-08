CBS: Харрис отказалась от идеи обсудить с Путиным украинский конфликт без Киева

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что не стала бы встречаться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта без участия представителя Киева.
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