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CBS: Харрис отказалась от идеи обсудить с Путиным украинский конфликт без Киева

CBS: Харрис отказалась от идеи обсудить с Путиным украинский конфликт без Киева

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что не стала бы встречаться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта без участия представителя Киева.

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