В Кемерово осудили группу за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и изнасилования

В Кемерово завершился судебный процесс над семью местными жителями, входившими в преступную группу. По данным объединенной пресс-службы судов региона, они признаны виновными в организации занятия проституцией, в том числе с вовлечением несовершеннолетних, принуждении к этому, а также в грабеже, вымогательстве и изнасиловании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Песня «Взлетаем н...
- Песня «Взлетаем н...
- 35 лет назад ГКЧП...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым