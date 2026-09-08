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В Кемерово осудили группу за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и изнасилования

В Кемерово осудили группу за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и изнасилования

В Кемерово завершился судебный процесс над семью местными жителями, входившими в преступную группу. По данным объединенной пресс-службы судов региона, они признаны виновными в организации занятия проституцией, в том числе с вовлечением несовершеннолетних, принуждении к этому, а также в грабеже, вымогательстве и изнасиловании.

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