В Кемерово осудили группу за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и изнасилования

В Кемерово завершился судебный процесс над семью местными жителями, входившими в преступную группу. По данным объединенной пресс-службы судов региона, они признаны виновными в организации занятия проституцией, в том числе с вовлечением несовершеннолетних, принуждении к этому, а также в грабеже, вымогательстве и изнасиловании.