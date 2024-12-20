Вопросы международной координации чрезвычайного гуманитарного реагирования рассмотрены в ходе учебно-методического сбора

Второй учебно-методический сбор проходил в подмосковном Звенигороде. Три дня участники обсуждали возможности развития международного экспертного потенциала МЧС России и повышения уровня готовности к международному реагированию на чрезвычайные ситуации под руководством Организации Объединенных Наций (далее - ООН).