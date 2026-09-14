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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Дзерби сообщил, что Ришарлисон не будет играть и в Кубке лиги: «Проблема между ним и «Тоттенхэмом». Я предлагал ему продлить контракт, но не могу каждый день умолять его»

Главный тренер « Тоттенхэма »  Роберто Де Дзерби дал понять, что нападающий  Ришарлисон не будет играть за лондонский клуб.

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