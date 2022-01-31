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Губительная растяжка Зеленского. Его толкают на войну, чтобы сменить у власти?

Губительная растяжка Зеленского. Его толкают на войну, чтобы сменить у власти?

Практически все СМИ, эксперты и обозреватели в Украине и за ее пределами практически в одни голос, повторяя друг друга, утверждают, что президент Украины оказался на самом страшной для себя растяжке, любой исход из которой для него губителен.

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