Губительная растяжка Зеленского. Его толкают на войну, чтобы сменить у власти?

Практически все СМИ, эксперты и обозреватели в Украине и за ее пределами практически в одни голос, повторяя друг друга, утверждают, что президент Украины оказался на самом страшной для себя растяжке, любой исход из которой для него губителен.
Практически все СМИ, эксперты и обозреватели в Украине и за ее пределами практически в одни голос, повторяя друг друга, утверждают, что президент Украины оказался на самом страшной для себя растяжке, любой исход из которой для него губителен.
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